В Раде сообщили о катастрофической ситуации на Украине

31.10.2018 08:38



На сегодняшний день экономика Украины пребывает в катастрофической ситуации. Как передает РИА Новости, с таким сообщением на одном из местных телеканалов выступил депутат Рады Вадим Рабинович. Так, например, по словам парламентария, с конца августа сумма внешнего долга страны составляла 47,5 млрд долларов. А вот что касается суммы совокупного внешнего и внутреннего долга, то здесь цифра еще больше: 75 млрд.

Рабинович отметил, что бюджет следующего года предусматривает статью об обслуживании внешнего долга. «Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то…» — заявил депутат. Отметив, что власти специально увеличили цены на ЖКХ, чтобы получить от МВФ «помощь на миллиард».