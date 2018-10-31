Спасатели обнаружили фюзеляж индонезийского Boeing 737

31.10.2018 07:46



В Яванском море обнаружено предполагаемое местонахождение фюзеляжа пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в минувший понедельник и упал в море у берега острова Ява, пишет РИА Новости. Об этом сообщили власти Индонезии. Тем не менее, пока не найдены бортовые самописцы самолета.

Напоминаем, что пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air совершал перелет из Джакарты на остров Суматра. На его борту находились 189 человек, включая 8 членов экипажа. Все они погибли.