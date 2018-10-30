WWF сообщил о сокращении численности диких животных на 60% за 40 лет

30.10.2018 15:34



WWF рассказал о сокращении численности диких животных с 1970 по 2014 год более чем на 60%, сообщает Коммерсантъ. Ученые связывают это с избыточным использованием ресурсов и колоссально активным восстановлением сельского хозяйства, а так же потерей мест обитания диких животных. Так же под угрозой находятся моря, реки, коралловые рифы, заболоченные местности, рассказали специалисты WWF. За последние 50 лет было потеряно порядка 20% природы Амазонки, а за последние 30 лет наша Земля потеряла больше половины мелководных коралловых рифов.