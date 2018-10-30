Москва заняла 13 место в мире по доступности элитного жилья на $1 млн

30.10.2018 14:33



Столица России заняла 13-е место в рейтинге городов мира с самой высокой ценой на элитное жилье, сообщает Интерфакс. Было отмечено, города в рейтинге поставлены по площади жилого помещения, которую возможно купить за 1 миллион $. Как сообщается, на первую половину 2018 года на 1 миллион $ возможно было приобрести около 83 кв.м. элитного жилья. За текущий год площадь помещения доступная за эту стоимость практически не выросла. В прошлом году Москва находилась на 15-й стоке рейтинга.