Задержан пограничник, который продал данные о поездках Петрова и Боширова

30.10.2018 14:07



Сотрудники ФСБ провели задержание сотрудника российской погранслужбы, который, как предполагается, занимался продажей информации, имеющей отношение в зарубежным поездкам Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняют в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам собеседника «Росбалта», пограничник работал в Северо-Западном федеральном округе. Кроме него задержали сотрудника одного из подразделений ФНС.