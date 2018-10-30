Эрдоган заявил о «масштабной операции» против сирийских курдов

30.10.2018 13:29



В ближайшее время Анкара планирует начать масштабную операцию, которая будет направлена на противостояние силам самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата. Как передает РИА Новости, с таким заявлением перед правящей Партией справедливости и развития выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

Глава страны подчеркнул, что он сделает все, чтобы не допустить на востоке Евфрата создания террористической структуры, и Анкара сделает все, чтобы ее разрушить. «Шаг за шагом, очистим холм за холмом», — подчеркнул Эрдоган. Добавив, что к данной операции вся необходимая подготовка завершена.