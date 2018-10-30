Мадридский «реал» уволил главного тренера

30.10.2018 11:05



Руководство мадридского «Реала» приняло решение уволить с поста главного наставника команды Хулена Лопетегу, передает Газета.ру со ссылкой на сообщение футбольного клуба. Главной причиной расторжения контракта стали неудовлетворительные результаты команды. Окончательно это решение было принято после того, как «сливочные» с разгромным счетом проиграли «Барселоне» со счетом 1:5.

Врио главного тренера назначен Сантьяго Солари из «Кастильи».