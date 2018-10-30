В США убит рэпер Young Greatness

30.10.2018 10:33



В США убит известный многим поклонникам хип-хоп сцены рэпер Young Greatness (Теодор Джонс), передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что тело 34-летнего музыканта обнаружили в его доме в Новом Орлеане (штат Луизиана). По информации полицейских, он был застрелен. Кроме этого, преступник угнал автомобиль, принадлежавший Джонсу. Начато расследование, идет розыск двух подозреваемых. О подробностях будет сообщено позднее.