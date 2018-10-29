Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть

29.10.2018 14:24



В то время как Павел Мамаев находится в СИЗО, его супруга Алана подверглась шантажу и вымогательствам со стороны неизвестного хакера, который угрожал «слить» в сеть фото интимного содержания, на которых фигурируют оба супруга, сообщает информационный портал «Дни.ру». Неизвестный под ником «Кеша» требовал от Аланы Мамаевой крупную сумму денег, для того чтобы их совместные с мужем фотографии интимного содержания не появились в интернете. Не получив ничего он заявил, что продаст данные материалы любому желающему за 3 тыс. долларов. Судя по всему, Алана платить отказалась, так как озвученные материалы попали в общий доступ в сети Интернет.