Москалькова заявила, что процесс над Вышинским – это репрессия со стороны Украины

29.10.2018 12:26



Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сравнила дело руководителя сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с политическими репрессиями, которые проявляются со стороны Украины. Напомним, что в мае его задержали в Киеве, обвинив в государственной измене.

«Его измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия. Это преследование за свободу слова», — отметила Москалькова.