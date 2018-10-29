Более 1 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов по кредитам

29.10.2018 06:50



Как сообщил представитель Федеральной службы судебных приставов, около 1,3 млн человек не смогут выехать за границу из-за задолженности по кредитам перед банками, пишет ТАСС. Данные сведения представлены на 1 сентября текущего года. Также, по информации ФССП, в производстве у приставов находится порядка 4,5 млн дел по взысканию с граждан долгов перед банками на общую сумму 1,7 трлн рублей.