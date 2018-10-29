В Германии раскритиковали Меркель за "излишнее дружелюбие"

29.10.2018 06:34



Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке подверг критике "излишнее дружелюбие" канцлера Германии Ангелы Меркель, которое она проявила по отношению к лидерам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет RT. Журналист критикует фотографию, сделанную во время четырехсторонней встречи глав России, Турции, Германии и Франции, которая состоялась в Стамбуле. На снимке, сделанном после окончания саммита, лидеры держатся за руки. По мнению журналиста, данный снимок вызвал много возмущения в Германии, а прошедшая встреча не принесла сколько-нибудь существенных результатов.