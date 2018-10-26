Генассамблея ООН не будет рассматривать проект резолюции России по ДРСМД

26.10.2018 22:38



Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов прокомментировал отказ Комитета Генеральной ассамблеи ООН рассматривать российскую резолюцию по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет РИА Новости. Члены комитета отклонили внесенный Россией проект документа путем голосования (55 стран "против", 31 страна "за", 54 страны "воздержались"). По его словам, такая позиция стран, которые придерживаются политики разоружения, вызывает, по меньшей мере недоумение. Он подчеркнул, что Россия рассчитывала на поддержку всех "здравомыслящих" членов ООН.