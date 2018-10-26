«Киевский патриархат» хочет забрать название «Украинская православная церковь»

26.10.2018 14:07



Представители украинской неканонической церковной структуры выступили с заявлением, сообщив, что после того, как будет получена автокефалия, она получит название «Украинская православная церковь», информирует РИА Новости. Что касается канонической УПЦ Московского патриархата, то она будет носить название «Русская православная церковь в Украине».

«Название будет «Украинская православная церковь» — официальное. Второе название — «Киевский патриархат», — заявил глава неканонической УПЦ КП Филарет.

Ранее сторонники Филарета приняли решение внести в украинскую Раду законопроект соответствующего содержания.