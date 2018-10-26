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Михаил Горбачев сообщил о начале новой гонки вооружений

26.10.2018 11:34
Михаил Горбачев сообщил о начале новой гонки вооружений

Михаил Горбачев считает, что решение США о выходе из Договора ДРСМД послужит началом для новой гонки вооружений. Об этом экс-президент СССР заявил в своей авторской колонке для The New York Times.

Напомним, что около недели назад Дональд Трамп сообщил о планах США покинуть этот Договор.

Горбачев вспомнил о том, что тридцать лет назад именно он и Рональд Рейган поставили свои подписи под документом, согласно которому два государства отказались о двух классов ядерного вооружения. Вместе с этим политик подчеркивает, что сегодня на кону более серьезные вопросы.

«Анонсирована новая гонка вооружений», — заявляет Горбачев.

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