Михаил Горбачев сообщил о начале новой гонки вооружений

26.10.2018 11:34



Михаил Горбачев считает, что решение США о выходе из Договора ДРСМД послужит началом для новой гонки вооружений. Об этом экс-президент СССР заявил в своей авторской колонке для The New York Times.

Напомним, что около недели назад Дональд Трамп сообщил о планах США покинуть этот Договор.

Горбачев вспомнил о том, что тридцать лет назад именно он и Рональд Рейган поставили свои подписи под документом, согласно которому два государства отказались о двух классов ядерного вооружения. Вместе с этим политик подчеркивает, что сегодня на кону более серьезные вопросы.

«Анонсирована новая гонка вооружений», — заявляет Горбачев.