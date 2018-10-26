Скончался Николай Караченцов

26.10.2018 10:12



В Москве ушел из жизни легендарный и любимый миллионами россиян народный артист РСФСР 73-летний Николай Караченцов, который последние несколько лет сильно болел. Информация о том, что актер скончался, поступила от его сына Андрея. По его словам, вчера Николая Караченцова доставили в 62-ю городскую больницу, затем его перевели в реанимацию. Медики зафиксировали смерть актера сегодня в 8:50 утра.

О времени и месте прощания станет известно позднее.