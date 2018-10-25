Около сочинских АЗС выстроились гигантские очереди

25.10.2018 22:41



У автомобильных заправочных станций в Сочи образовались километровые очереди. Автолюбители хотят выехать из страдающего от паводка города, несмотря на то, что по федеральным трассам на территории региона после обрушившейся стихии ездить небезопасно.

По данным ren.tv, продажу бензина на автозаправках в Сочи ограничили. Его продают максимум 20 л в одни руки.

Также известно, что из-за мощных ливневых дождей и подтоплений в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.