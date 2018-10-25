25 октября в России празднуют день Андрона Звездочета

25.10.2018 06:03



25 октября 2018 года по церковному календарю православные празднуют день святого мученика Андроника и святых Прова и Тараха. В народе этот день называли днем Андрона Звездочета или днем Мельника, так как в это время заканчивались работы по молотьбе, а мельники прекращали молоть муку на зерно. В старые времена в этот день люди выходили на двор и гадали по звездам. Так, если звезды были яркими, то ожидались заморозки, тусклые же звезды указывали на приближение оттепели. Если в день Андрона Звездочета на небе было много звезд, в следующем году ожидался большой урожай бобовых. Также в этот день нельзя было смеяться, считалось что это привлечет в дом беды и несчастья, пишет WordYou.