Россия примет ответные меры, если Польша разместит на своей территории дивизию США

24.10.2018 13:35



Планы Польши о размещении на своей территории дивизии американской армии склоняют Россию к принятию ответных мер. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В этих условиях мы должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — подчеркнул он. Отметив, что планы Польши являются контпродуктивными и не укрепляют региональную безопасность.