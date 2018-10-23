Ведущая «России 1» объяснила появление в эфире «погибшей» в Керчи студентки

23.10.2018 19:46



Как объяснила телеведущая программы «60 минут» на канале Россия-1, девушка, представившаяся погибшей Алиной Керовой, поступила так из-за страха назвать своё настоящее имя после трагических событий в политехническом колледже Керчи, сообщают РИА новости. Девушка действительно учится в Керченском колледже и была свидетелем развивавшейся драмы. Телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что девушка представилась редактору программы под именем погибшей Алины Керовой, но на тот момент ещё не было официальных списков с погибшими, поэтому правда стала известна уже после прошедшей программы.