Ученые нашли новые аргументы в пользу жизни на Марсе

23.10.2018 14:37



Ученые планетологи рассказали о возможности жить на Марсе, сообщает RG. По первоначальным данным исследователи основывались на информации об отсутствии кислорода в атмосфере Марса, следуя из этих данных был сделан вывод об отсутствии условий для жизни. Но на данной планете есть вода в поверхностных слоях почвы, именно там обнаружен кислород, которого вполне достаточно для того чтобы выжили многоклеточные организмы.