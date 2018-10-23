Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве за два дня

23.10.2018 14:13



В предстоящие 2 дня 24 и 25 октября по прогнозам гидрометцентра в Москве выпадет порядка 12 мм осадков, сообщает Интерфакс. Как сообщается в среду выпадет около 9 мм осадков, а в четверг порядка 5 мм. По данным гидрометцентра, вопреки понижению температуры, в Москве среднесуточная температура останется на 1-3 градуса выше нормы. На данный момент среднесуточная температура октября выше нормы на 3,4 градуса.