В Японии сотрудникам компании платят за здоровый сон

23.10.2018 12:50



Одна из японских компаний CRAZY ввела новое правило в отношении своих сотрудников, и решила платить им за правильный режим сна. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила представитель компании Мию Горай. Она уточнила, что сотрудник будет получать доплату, если сну он будет уделять порядка шести часов в день пять дней в неделю. Система учитывается в баллах, которые переводятся в деньги. В итоге в месяц один работник может получать около 50 дополнительных долларов.