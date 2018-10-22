Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

22.10.2018 12:52



Сбербанк поднял ставки по ипотеке, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. В итоге минимальная ставка по ипотеке поднялась на 0,6 п.п., до уровня 9,2 п.п. Отмечается, что соответствующее предложение действует в рамках акции для молодых семей и при онлайн одобрении квартиры, которая была выбрана на DomClick.ru.

Кроме этого, как сообщается, базовые ставки на приобретение готового жилья составляет 9,7-10,1%. Сбербанк также предлагает рефинансирование ипотеки по 9,9% вместо 9,5%.