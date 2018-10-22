«Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру

22.10.2018 12:15



Столичный футбольный клуб «Спартак» объявил об увольнении главного наставника команды Массимо Карреры. В сообщении пресс-службы говорится о том, что, несмотря на значимость этого специалиста для красно-белых и его работу, которая в свое время привела к чемпионству легендарного клуба, итоги прошлого сезона признали неудовлетворительными. Ни одна из поставленных задач, как отмечают в пресс-службе, не была выполнена. Также, как говорится в сообщении, текущий сезон демонстрирует, что «никаких тенденций к улучшению нет».