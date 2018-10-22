Россиян предупреждают о росте заболеваемости корью на Украине

22.10.2018 08:59



Россиян предупреждают о росте заболевания корью на Украине, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора. Ведомство приводит статистику, опираясь на данные украинского Минздрава. Сообщается, что в период с 1 по 7 октября 2018 года в стране зарегистрировали 554 случая заболевания корью, в том числе 397 — среди детей.

Всего на Украине зафиксировано 32,4 тысяч случаев заболевания корью, при этом известны и летальные исходы. Так, с начала текущего года умерло 14 человек, в том числе 10 детей.