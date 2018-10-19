В Индии погибли около 60 человек при наезде поезда на толпу

19.10.2018 21:50



Во время праздничных мероприятий, посвященных празднику Дашахр, которые проходили неподалеку от индийского города Амритсар, железнодорожный состав наехал на толпу людей. По предварительным данным в результате трагедии погибло порядка 60 человек, еще около 70 получили ранения разной степени тяжести, пишет RT. Наезд произошел во время церемония сожжения чучела демона Раваны из индийской мифологии. По данным полиции, люди могли просто не слышать приближение поезда из-за взрыва фейерверков и петард.