Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

19.10.2018 19:10



Елена Бондаренко, мать скончавшегося солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко, дала телефонное интервью на тему скоропостижной смерти сына, сообщают РИА новости. По её словам всё случилось очень неожиданно и очень быстро. Никто даже представить не мог, что молодой, жизнерадостный мужчина так скоропостижно покинет их. Также она добавила, что прощание с музыкантом состоится в субботу, 20 октября. Причины гибели Сергея до сих пор не разглашаются.