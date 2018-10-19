Суд принял решение оставить в силе меру пресечения для футболиста Мамаева

19.10.2018 13:53



Московский городской суд принял решение оставить в силе меру пресечения для футболиста Павла Мамаева, признав законным его заключение под стражу, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний. Напомним, что игрок ФК «Краснодар» обвиняется в хулиганстве и побоях.

Ранее адвокат Игорь Бушманов подал апелляцию, в которой просил назначить Мамаеву другую меру пресечения в виде запрета определенных действий, а также дать ему возможность принимать участие в тренировках в футбольном клубе. По словам защитника, арест футболиста плохо отражается на его профессиональной деятельности, а также на жизни его семьи.