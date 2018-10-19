Пенсионерка из Новосибирска подарила министру труда мыло и веревку
Новосибирская пенсионерка сделала подарок министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову: мыло и веревку. Подарок был куплен в одном из магазинов за 89 рублей. Именно на такую сумму в регионе планируется поднять прожиточный минимум для пенсионеров. Подарок адресату был передан через работника министерства.
За 89 рублей жительница Новосибирска смогла приобрести следующие товары: бельевую веревку, хозяйственное мыло, а также пачку соли и спички. Таким образом женщина заявила о своем протесте.
«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — заявила пенсионерка.
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