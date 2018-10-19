Пенсионерка из Новосибирска подарила министру труда мыло и веревку

19.10.2018 12:25



Новосибирская пенсионерка сделала подарок министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову: мыло и веревку. Подарок был куплен в одном из магазинов за 89 рублей. Именно на такую сумму в регионе планируется поднять прожиточный минимум для пенсионеров. Подарок адресату был передан через работника министерства.

За 89 рублей жительница Новосибирска смогла приобрести следующие товары: бельевую веревку, хозяйственное мыло, а также пачку соли и спички. Таким образом женщина заявила о своем протесте.