Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Риал-кредит»

19.10.2018 11:35



ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии, дающей право на проведение банковских операций, у московского банка «Риал-кредит», передает Газета.ру со ссылкой на сообщение Центробанка. Поясняя свое решение, регулятор отмечает, что в деятельности данной организации были зафиксированы массовые нарушения законодательного характера, а также нормативных актов Центробанка относительно противодействия отмыванию денег. В данный момент в банк была назначена временная администрация.