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Рада приняла закон об ответственности для россиян за нарушение границы

18.10.2018 14:29
Рада приняла закон об ответственности для россиян за нарушение границы

Верховная рада утвердила законопроект, предусматривающий уголовное наказание, для россиян незаконно пересёкших Российско-Украинскую границу, сообщают РИА новости. Ранее, подобные действия влекли за собой наказание в виде ареста на 15 суток и наложение штрафа, сейчас же нарушителям будут предъявлены обвинения и последующее наказание в виде трёх лет лишени свободы. За повторное незаконное пересечение границы, наказание составить от трёх до пяти лет лишения свободы.

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