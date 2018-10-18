Лавров рассказал о замысле автокефалии на Украине

18.10.2018 09:11



Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, связанную с получением автокефалии на Украине, информирует РИА Новости. Как считает министр, Киеву это нужно для того, чтобы отдалиться от России окончательно.

«Замысел очевиден — сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России», — отметил Лавров.

Кроме этого, по его словам, то, что сейчас происходит на Украине, станет «проблемой надолго».