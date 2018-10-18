Япония заявила России протест из-за предстоящих стрельб в районе Итурупа

18.10.2018 08:30



Япония снова заявила России протест, связанный с Курильскими островами. В этот раз поводом стали стрельбы, которые пройдут на острове Итуруп в конце октября. О протесте заявил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга. Он отметил, что предстоящие маневры приводят «к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции нашей страны».

Напомним также, что Япония уже давно считает часть Курильских островов своими территориями. Это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.