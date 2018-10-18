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ВВС США нанесли ошибочный удар по сирийским курдам

18.10.2018 07:01
ВВС США нанесли ошибочный удар по сирийским курдам

Как сообщил собственный источник Известий в военном ведомстве, коалиция во главе с США нанесла удар по позициям курдов в сирийском населенном пункте Хаджин. По словам источника, это произошло из-за отсутствия должной координации действий коалиции и ее союзников в Сирии. Авиаудар был произведен во время наступления курдов на позиции запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Это стало причиной отступления курдских формирований, что позволило боевикам ИГИЛ захватить данный район. Во время авиаудара погибли 6 курдских военных, 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
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