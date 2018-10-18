Украинцы рассказали, на каком языке предпочитают смотреть телевидение

18.10.2018 06:36



Украинский канал NewsOne провел опрос общественного мнения и выяснил, на каком языке граждане Украины хотели бы смотреть трансляцию на телевидении, пишет РИА Новости. Опрос проводился прямо в студии канала и в нем приняли участие порядка 30 тыс. гостей студии. Так, 60% участников проголосовали за трансляцию на русском или другом языке, и только 40% гостей студии выразили желание смотреть телевидение на языке Украины.