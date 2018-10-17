Европарламент может не одобрить соглашение о Brexit

17.10.2018 23:22



Спикер Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что соглашение о Brexit, представленное Великобританией, может быть отклонено, пишет РИА Новости. По его словам, это может произойти если между Европой и Британией не будет достигнута договоренность по трем вопросам, и, в особенности, по вопросу границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Другими вопросами являются финансовые обязательства Великобритании, которые должны быть выполнены в полном объеме, и соблюдение прав граждан, как Европейского союза, которые проживают на территории Британии, так и британских подданных, которые живут в ЕС.