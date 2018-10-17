Военные США ожидают серьезного вооруженного конфликта в 2019 году

17.10.2018 22:31



Американское издание Military Times провело опрос среди военнослужащих США. Так, согласно полученным данным, 46% опрошенных выразили уверенность, что США предстоит военный конфликт в 2019 году, пишет Лента.ру. Самой главной угрозой для США участвующие в опросе военнослужащие назвали Россию, второе место занимает Китай, а Северная Корея оказалась только на 7 месте. Одной из главных угроз безопасности США названы кибератаки. Об этом заявили 89% респондентов. Всего в опросе принимали участие 800 человек.