Москвичи смогут наблюдать сближение Луны и Марса

17.10.2018 20:23



Сближение спутника Земли и Марса можно будет наблюдать на территории российской столицы невооруженным глазом после захода светила 17 и 18 октября текущего года.

В пресс-службе столичного планетария сообщили о том, что как только Солнце скроется за горизонт, 2 ярких «звезды» привлекут внимание наблюдателей. 18 октября Луна и Красная планета окажутся в 2 градусах друг от друга, данное астрономическое явление было названо астрономами сближением.

Сближение земного спутника и Красной планеты можно будет наблюдать над южным небосклоном с 17.30 по московскому времени и до полуночи, после чего оба небесных тела скроются из нашего поля зрения, уйдут за горизонт.