Что известно о напавшем на колледж в Керчи

17.10.2018 19:19



По данным, собранным порталом Коммерсантъ, напавшим на Керченский политехнический колледж является 18-летний Владислав Росляков (ранее заявлялось что ему 22 года). Он являлся учеником вышеназванного колледжа, учился в нём с 1 сентября 2015 года на "бюджете". Со слов его однокашников, был очень замкнутым, практически ни с кем не общался, интересовался тематикой маньяков и всем с этим связанным. Жил с матерью, работающей санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Следствие продолжается и ,без сомнений, в скором времени будут озвучены официальные версии следствия, что же могло подтолкнуть молодого человека на столь ужасный поступок.