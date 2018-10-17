Госдума смягчает правила возврата невозвратных авиабилетов

17.10.2018 18:23



Невозвратные билеты возможно вернуть в случае болезни близкого родственника, избежав установленных тарифами штрафов, сообщают Ведомости. Сегодня, 17 октября, Государственная дума приняла поправки в Воздушный кодекс, приносящие смягчающие поправки к вопросу возвраты билетов. В случае если родственник, который должен был лететь тем же рейсом, заболел, есть возможность получить деньги, уплаченные за билет без денежных потерь. Принятие закона поможет в нелегких жизненных ситуациях, наступление которых никто не в силах предсказать.