В Керчи в техникуме произошел взрыв, погибло десять человек

17.10.2018 13:04



В керченском политехническом колледже (находится по адресу улице Войкова, дом 1) прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Крыма. Уточняется, что это был взрыв газа. Собеседник уточнил, что в результате случившегося погибло минимум десять человек. Еще пятьдесят пострадало. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в столовой учебного заведения. На месте работают сотрудники медики и спасательные службы МЧС.