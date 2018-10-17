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В Керчи в техникуме произошел взрыв, погибло десять человек

17.10.2018 13:04
В Керчи в техникуме произошел взрыв, погибло десять человек

В керченском политехническом колледже (находится по адресу улице Войкова, дом 1) прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Крыма. Уточняется, что это был взрыв газа. Собеседник уточнил, что в результате случившегося погибло минимум десять человек. Еще пятьдесят пострадало. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в столовой учебного заведения. На месте работают сотрудники медики и спасательные службы МЧС.

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