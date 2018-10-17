Польша подписала двадцатилетний контракт на поставку американского СПГ

17.10.2018 10:39



Польша подписала контракт на поставку СПГ из США. Как передает РИА Новости, подписи под договором поставили представители польской PGNiG и американской Venture Global LNG. Долгосрочный контракт предполагает поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа каждый год в течение 20 лет.

Сами поставки будут производиться по формуле «Free on Board», то есть, Польша будет являться владельцем сырья уже при отправке, и далее сама будет обозначать порт назначения.