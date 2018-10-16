В Японском море около берегов Приморья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

16.10.2018 08:59



В акватории Японского моря около побережья Приморья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник из Российской службы предупреждения о цунами. Как рассказал собеседник, землетрясение произошло на юго-востоке от побережья Приморья, до берега было порядка ста километров. Жители практически не ощущали толчков, тревогу цунами объявлять не потребовалось.