В России разрабатывают законопроект об УДО для беременных женщин

16.10.2018 06:59



В России может появиться законопроект смягчающий наказание для беременных женщин и женщин имеющий малолетних детей возрастом до трех лет, которые находятся в доме ребенка при исправительном учреждении, пишет РИА Новости. Законопроект предполагает возможность условно-досрочного освобождения и замену наказания на более мягкие меры для данной категории женщин, если осужденной уже отбыта четверть срока наказания. Речь идет о преступных действиях небольшой тяжести. Проект закона в настоящее время разрабатывается специалистами Министерства юстиции России.