В Евросоюзе одобрили новый механизм санкций за химоружие

15.10.2018 13:18



Главы МИД 28 стран ЕС во время заседания в Люксембурге одобрили новый режим санкций против стран, которые применяют химоружие, о чем информирует пресс-служба Совета Евросоюза. Это означает, что с данного момента ЕС уполномочен вводить санкции «в отношении лиц и организаций, занимающихся разработкой и использованием химоружия, независимо от их национальности и местонахождения». Ограничения будут касаться и тех, кто поддерживает страны каким-либо способом, финансовым либо, например, технически.

Как сообщается, главным инициатором стала Великобритания, соавтор – Франция. Вероятно, главной мишенью нового режима санкций традиционно может стать Россия.