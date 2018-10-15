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В Евросоюзе одобрили новый механизм санкций за химоружие

15.10.2018 13:18
В Евросоюзе одобрили новый механизм санкций за химоружие

Главы МИД 28 стран ЕС во время заседания в Люксембурге одобрили новый режим санкций против стран, которые применяют химоружие, о чем информирует пресс-служба Совета Евросоюза. Это означает, что с данного момента ЕС уполномочен вводить санкции «в отношении лиц и организаций, занимающихся разработкой и использованием химоружия, независимо от их национальности и местонахождения». Ограничения будут касаться и тех, кто поддерживает страны каким-либо способом, финансовым либо, например, технически.

Как сообщается, главным инициатором стала Великобритания, соавтор – Франция. Вероятно, главной мишенью нового режима санкций традиционно может стать Россия.

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