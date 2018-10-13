Болтон едет в Москву для улучшения отношений России и США

13.10.2018 09:15



Начиная с 20 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается совершить ряд рабочий поездок, в том числе и в Москву, пишет ТАСС. По его словам, одной из главных причин посещения России является его намерение продолжить диалог, который начали главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, во время своей встречи в Хельсинки. Он подчеркнул, что будет стараться наладить отношения с российской стороной в тех областях, где есть проблемы и противоречия.