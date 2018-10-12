Российские биатлонисты смогут выступать за сборные других стран

12.10.2018 20:36



Союз биатлонистов России принял решение разрешить нескольким российским спортсменам выступать в составе сборных команд других стран, пишет РИА Новости. Так, Анастасия Рассказова и Екатерина Бех получили разрешение войти в состав сборной Украины, а Никита Лобастов, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова смогут выступать за сборную Белоруссии. Разрешение действует начиная с зимнего сезона 2018/2019. Данное решение принято в интересах спортсменов.