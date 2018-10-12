Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию

12.10.2018 09:22



Греческий президент Прокопис Павлопулос обратился к главе Германии Штайнмайеру, сообщив ему, что Афины собираются добиваться того, чтобы Берлин вернул им «оккупационный займ», а также возместил ущерб, который был причинен во времена Второй мировой войны. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от пресс-служба президента Греции.

Кроме этого, как ранее сообщалось, за день до этого, в ходе встречи с премьером Греции Штайнмайер принес свои извинения за преступления, которые совершили фашисты во время войны.