Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 11:30 МСК
USD (ЦБ)    66,7727
EUR (ЦБ)    77,0824

12 ОКТ, 11:30 МСК
USD (ЦБ)    66,7727
EUR (ЦБ)    77,0824

Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию

12.10.2018 09:22
Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию

Греческий президент Прокопис Павлопулос обратился к главе Германии Штайнмайеру, сообщив ему, что Афины собираются добиваться того, чтобы Берлин вернул им «оккупационный займ», а также возместил ущерб, который был причинен во времена Второй мировой войны. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от пресс-служба президента Греции.

Кроме этого, как ранее сообщалось, за день до этого, в ходе встречи с премьером Греции Штайнмайер принес свои извинения за преступления, которые совершили фашисты во время войны.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике

Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике

Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста

Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста

В Свердловской области стартовало производство флиса

В Свердловской области стартовало производство флиса

В Югре открыли реконструированный участок автодороги «Сургут – Лянтор»

В Югре открыли реконструированный участок автодороги «Сургут – Лянтор»

Новости СМИ

Новости дня

11:14 Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна» Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна»
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
10:44 Владимир Путин и Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы Владимир Путин и Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы
10:20 Центробанк отозвал лицензию у столичного «ПИР Банка» Центробанк отозвал лицензию у столичного «ПИР Банка»
10:00 Порошенко заявил, что победил «московских демонов» Порошенко заявил, что победил «московских демонов»
08:44 Скончался герой России генерал-полковник Игорь Груднов Скончался герой России генерал-полковник Игорь Груднов
08:17 Во Всемирном банке заявили, что Украине нужно будет сто лет, чтобы догнать соседей Во Всемирном банке заявили, что Украине нужно будет сто лет, чтобы догнать соседей
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
08:04 Ароматизаторы для электронных сигарет хуже для легких, чем обычные сигареты Ароматизаторы для электронных сигарет хуже для легких, чем обычные сигареты

Узнай, страна!

11:28 Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
11 ОКТ, 18:21 Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
11 ОКТ, 17:22 В Свердловской области стартовало производство флиса В Свердловской области стартовало производство флиса
11 ОКТ, 14:02 Тамбовская область создает первую в стране цифровую платформу в АПК Тамбовская область создает первую в стране цифровую платформу в АПК
11 ОКТ, 11:04 Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11 ОКТ, 08:12 Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter