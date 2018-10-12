Ароматизаторы для электронных сигарет хуже для легких, чем обычные сигареты

12.10.2018 08:04



Ароматизаторы и добавочные ингредиенты в электронных сигаретах могут увеличить воспаление и нарушить работу легких, согласно новым исследованиям. В исследовании, опубликованном в Американском журнале физиологии - клеточной и молекулярной физиологии легких, также было обнаружено, что кратковременного воздействия электронной сигареты было достаточно, чтобы вызвать воспаление легких, похожее или хуже, чем от традиционных сигарет, пишет EurekAlert.

Электронные сигареты, популярные устройства с батарейным питанием, которые имитируют действие курения традиционной сигареты, распределяют пар, полученный из жидких химических веществ, в многоразовом картридже. Заправки обычно содержат пропиленгликоль, никотин и часто ароматизаторы.

Пропиленгликоль - бесцветная, без запаха пищевая добавка - содержится в многочисленных обработанных пищевых продуктах и ​​напитках; он также используется в качестве растворителя в ряде фармацевтических препаратов.

Электронные сигаретные устройства и заправки плохо отрегулированы, и долгосрочные последствия использования электронной сигареты для здоровья широко неизвестны.

Исследователи изучали несколько групп мышей, которые каждый день подвергали воздействию различным химическим комбинациям четыре раза в день. Каждый сеанс был разделен 30-минутными интервалами без дыма.

Первая группа подвергалась воздействию сигаретного дыма («сигарета»);

Вторая группа подвергалась воздействию паров электронных сигарет, содержащих пропиленгликоль и растительный глицерин, без запаха, полученных из растительных масел («пропилен»);

Третья группа подвергалась воздействию паров электронных сигарет, содержащих пропиленгликоль и никотин («пропилен + никотин»);

Четверная группа подвергалась воздействию паров сигарет, содержащих пропиленгликоль, никотин и табак («ароматизатор»).

Группы сигарет и электронных сигарет сравнивали с контрольной группой, которая подвергалась воздействию воздуха медицинского класса. Некоторые из животных в каждой группе подвергались воздействию кратковременного сигаретного дыма или пара электронных сигарет (три дня), в то время как другие подвергались воздействию в течение более длительного времени (четыре недели).

Исследовательская группа обнаружила увеличение маркеров воспаления, продуцирования слизи и изменения функции легких в пропилен, пропилен + никотин и ароматизатор группах через три дня. Однако, пропиленовая группа проявляла меньше отрицательных эффектов при длительном воздействии, предполагая, что добавка сама по себе вызывает только временное раздражение, которое в конечном итоге утихает при дальнейшем использовании. Кроме того, два воспалительных белка повышались только в ароматизированной группе, предполагая, что некоторые из многих ароматизирующих компонентов на рынке могут быть небезопасными даже для краткосрочного использования.

Состояние групп электронных сигарет по сравнению с группой сигарет удивило исследователей. Уровень окислительного стресса - стресс на клеточном уровне - в ароматизированной группе был равен или выше, чем уровень сигаретной группы. Тем не менее, респираторная механика отрицательно сказалась только на мышах, подвергнутых воздействию сигаретного дыма, а не на сигаретных парах после длительного воздействия.